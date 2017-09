Objavovanie Prešovského kraja na bicykli vyvrcholí v metropole Šariša

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Oliver Ondráš Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Prešov 5. septembra (TASR) – Zábavno-poznávacie preteky Cyklopátrania Prešovským krajom vyvrcholia 9. septembra pretekom v Prešove. Cyklisti rôznych vekových a výkonnostných kategórií objavia zaujímavosti krajského mesta a jeho okolia. Súťaž organizuje už štvrtý rok Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Cyklopátrania predstavujú cyklistom zaujímavé miesta v kraji, ktoré je možné navštíviť na bicykli. Informovala o tom marketingová pracovníčka KOCR Barbora Čechová.Preteky sú určené širokej verejnosti, súťažiť môžu jednotlivci aj dvojice, k dispozícii majú mapy a aplikácie. V tohtoročnom cykle ide o sériu štyroch podujatí. V júni spoznali cyklisti Červený Kláštor a Pieniny, v júli Svidník a okolie, v auguste sa vybrali na slovensko-poľské pohraničie so štartom v Malom Lipníku (okres Stará Ľubovňa). Pretekov sa zúčastnilo doteraz takmer 200 účastníkov.V Prešove budú mať cyklisti k dispozícii 15 miest, na ktoré sa môžu vybrať počas päťhodinového časového limitu. Body za navštívenie miest zbierajú prostredníctvom hry Cyklopátranie Prešov 2017 vo voľne dostupnej aplikácii Objavujme. Na každom mieste sa prostredníctvom aplikácie zlokalizujú a získajú tak súťažné body. Súťažné miesta sú rôznej náročnosti, cyklisti si ich vyberajú podľa vlastného uváženia. Všetky miesta majú vďaka aplikácii vo svojom mobile. V aplikácii ich nájdu už deň pred pretekmi.Súťaží sa v ôsmich kategóriách - ženské, mužské a zmiešané dvojice so súčtom veku do 60 rokov a nad 60 rokov, ďalej sú to sólo kategórie mužov a žien bez ohraničenia veku.predstavil prešovské poznávacie preteky Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.Štart pretekov sa začína o 10.00 h v areáli Starej Dúbravy v Prešove, cieľ bude na rovnakom mieste o 15.00 h. Po vyhodnotení pretekov sa uskutoční žrebovanie víťaza bicykla a záverečná cyklopárty. Bližšie informácie sú na webstránke www.severovychod.sk.