Objednávky na tovar dlhodobej spotreby v USA v apríli prudko klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. mája (TASR) - Objednávky tovaru dlhodobej spotreby v Spojených štátoch zaznamenali minulý mesiac prudký pokles. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo obchodu. Najviac sa pod to podpísali objednávky na dopravné prostriedky. Naopak, po očistení o túto kategóriu vykázali objednávky za apríl lepšie výsledky než v mesiaci marec.Objednávky na tovar dlhodobej spotreby klesli v apríli oproti marcu o 1,7 %. Na porovnanie, v marci sa objednávky zvýšili po revízii smerom nahor o 2,7 %. Ekonómovia aprílový pokles predpokladali, očakávali však, že dosiahne 1,4 %. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za marec, ktoré poukazovali na rast na úrovni 2,6 %.Pod aprílový pokles objednávok na tovar dlhodobej spotreby sa podpísal najmä prudký pokles objednávok na dopravné lietadlá. Tie klesli o 29 %. Táto kategória je však veľmi nestabilná a z mesiaca na mesiac sa prudko mení.Bez započítania dopravných prostriedkov sa objednávky na tovar dlhodobej spotreby zvýšili v apríli medzimesačne o 0,9 %. To znamená zrýchlenie rastu, keď v marci rast dosiahol 0,4 %. Výsledok v tejto kategórii bol tak lepší, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali so zrýchlením rastu na 0,5 %.