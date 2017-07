Objem fúzií a akvizícií amerických firiem v Číne sa prepadol

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 29. júla (TASR) - Objem akvizícií a fúzií amerických spoločností v Číne sa za prvých šesť mesiacov tohto roka prepadol takmer o tretinu na 14-ročné minimum. Dôvodom je zvyšujúce sa napätie v obchodných vzťahoch medzi krajinami a regulačné opatrenia čínskej vlády zvýhodňujúce čínske podniky pred zahraničnou konkurenciou.Hodnota fúzií a akvizícií v Číne zahrňujúcich americké podniky klesla podľa údajov agentúry Reuters v 1. polroku medziročne o 32 % na 523 miliónov USD (445,90 milióna eur). Ešte výraznejší je rozdiel v porovnaní s 1. polrokom 2015, keď hodnota fúzií a akvizícií amerických firiem či konzorcií s ich účasťou dosiahla v Číne 4 miliardy USD. Oproti prvým šiestim mesiacom spred dvoch rokov tak pokles predstavoval až 87 %.Podľa bankárov a právnikov, ktorí sa na fúziách a akvizíciách podieľajú, je za pokračujúcim prudkým poklesom rastúce napätie medzi Čínou a USA v obchodných vzťahoch. To sa ukázalo aj na schôdzke zástupcov obidvoch krajín začiatkom tohto mesiaca, ktorí sa nedokázali dohodnúť na kľúčových opatreniach s cieľom znížiť obchodný deficit USA s Čínou.Americké firmy tak nemajú záujem o akvizície v prostredí, v ktorom by sa mohli dostať pre spory vlád USA a Číny "do krížovej paľby," dodali zdroje z bankového sektora. K tomu by mohlo dôjsť, ak by napríklad administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviedla na čínsku oceľ a iné produkty sankčné clá a Peking na to odpovedal vlastnými sankciami voči americkým výrobkom.Pokles hodnoty fúzií a akvizícií v Číne zaznamenávajú aj európske firmy, ale miernejším tempom než americké. Hodnota ich fúzií/akvizícií v Číne dosiahla v 1. polroku tohto roka 223 miliónov USD, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 268 miliónov USD.Okrem rastúceho napätia vo vzťahoch Číny a USA sa americké, ale aj ďalšie zahraničné podniky sťažujú, že nemajú v Číne rovnaké podmienky na podnikanie ako tie domáce. Poukazujú napríklad na obmedzenia v oblasti zahraničného vlastníctva v kľúčových sektoroch, ako sú napríklad financie a moderné technológie. Okrem toho im život sťažujú viaceré regulačné opatrenia, ktoré zvýhodňujú domáce firmy na úkor zahraničných.