Objem fúzií a akvizícií klesol tento rok takmer o pätinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. decembra (TASR) - Objem fúzií a akvizícií vo svete klesol tento rok oproti minulému roku takmer o pätinu, aj napriek tomu to bol tretí najlepší rok v tejto oblasti v histórii. Vyššia hodnota fúzií a akvizícií v globálnom meradle bola zaznamenaná len v rokoch 2015 a 2007.V roku 2016 sa vo svete uskutočnili fúzie a akvizície v hodnote 3,6 bilióna USD (3,42 bilióna eur). Oproti roku 2015, ktorý predstavoval historický rekord, to znamená pokles o 17 %. Za týmto výsledkom je vo všeobecnosti nižšia hodnota kontraktov než v roku 2015. Počet transakcií sa totiž takmer nezmenil, uviedla vo svojich predbežných údajoch spoločnosť Thomson Reuters.Prispeli k tomu transakcie ako prevzatie mediálnej spoločnosti Time Warner telekomunikačnou firmou AT&T za 85,4 miliardy USD. Ďalším veľkým kontraktom bola akvizícia profesijnej sociálnej siete LinkedIn spoločnosťou Microsoft v hodnote 26,2 miliardy USD.Aj napriek zvýšenej geopolitickej neistote vo svete, k čomu prispelo niekoľko nečakaných udalostí, ako rozhodnutie Britov opustiť Európsku úniu a víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách, takmer 40 % sa na celkovej fúznej a akvizičnej aktivite podieľali cezhraničné akvizície. Patrila k nim akvizícia svetového amerického producenta osív Monsanto nemeckou chemickou a farmaceutickou firmou Bayer za 66 miliárd USD. Čínska ChemChina sa zasa dohodla na prevzatí švajčiarskeho výrobcu osív Syngenta za 43 miliárd USD.Prudko rastú najmä cezhraničné akvizície zo strany čínskych podnikov. V tomto roku uzavreli čínske firmy v zahraničí kontrakty o spojení či prevzatí zhruba za 221 miliárd USD. To je viac než dvojnásobok hodnoty z roka 2015, keď čínske podniky uskutočnili v zahraničí kontrakty v oblasti fúzií a akvizícií približne za 109 miliárd USD. Takmer tretinu z týchto kontraktov zrealizovali čínske spoločnosti v roku 2016 v Spojených štátoch.