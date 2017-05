Objem poskytnutej štátnej pomoci vlani dosiahol 387,98 milióna eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Vlani bola na Slovensku poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 387,98 milióna eur. Z národných zdrojov pritom išlo 196,73 milióna eur a zo zdrojov Európskej únie 191,25 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o poskytnutej pomoci za minulý rok, ku ktorej skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.Vlani objem poskytnutých prostriedkov v rámci štátnej pomoci klesol, a to o 55,10 milióna eur. Medziročne to predstavovalo zníženie o 12,44 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci z hrubého domáceho produktu predstavoval 0,48 %.Finančné prostriedky boli vlani podnikom poskytnuté najmä formou dotácií, nenávratných finančných príspevkov a daňových úľav. Smerovali najmä na rozvoj regiónov, výrobu energie, ako aj na podporu kultúry a záchranu kultúrneho dedičstva.Na podporu regiónov smerovalo 174,52 milióna eur, na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva bolo vynaložených 49,54 milióna eur, do výskumu a vývoja smerovalo 41,49 milióna eur.Celkovo bolo k materiálu vznesených 20 pripomienok. Z toho dve boli zásadné.