Oblasti akčných plánov stratégie integrácie Rómov sú schválené

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov medzi majoritou a rómskou populáciou, ale i uplatňovanie možností bezplatnej právnej pomoci vrátane mediácie v oblasti ochrany Rómov pred diskrimináciou. Aj to sú opatrenia, ktoré stanovujú akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti nediskriminácie a oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. Akčné plány v posledných dvoch oblastiach strategického materiálu integrácie Rómov dnes schválila vláda.uvádzajú predkladatelia materiálu, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD) a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (nominant Mosta-Híd). Poukazujú v tejto súvislosti i na prieskumy a výskumy Agentúry Európskej únie pre základné práva, Európskej komisie, ale aj Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR, ktoré v predchádzajúcich rokoch potvrdili, že na Slovensku existuje vysoká miera diskriminácie Rómov, sprevádzaná nízkou mierou informovanosti o možnostiach ochrany pred diskrimináciou.Obdobie realizácie opatrení, smerujúcich k čiastkovým a globálnym cieľom, bolo stanovené na obdobie štyroch rokov 2017–2020. V oblasti nediskriminácie sa okrem vzdelávacích projektov pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie, spomína aj personálne posilnenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), ale aj vytvorenie verejného zoznamu advokátov pre oblasť porušenia antidiskriminačného zákona so zameraním na Rómov.V oblasti iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie je medzi navrhovanými opatreniami vytvorenie celoplošnej komunikačnej stratégie s vypracovaním kampaňového manuálu s informáciami o spôsoboch odstraňovania stereotypov, taktiež výskum dobrej praxe riešenia rómskej problematiky a zabezpečenie medializácie príkladov dobrej praxe najmä vo verejnoprávnych médiách.Na základe konzultácií so zainteresovanými subjektmi uvádzajú predkladatelia materiálu aj indikatívny rozpočet na realizáciu jednotlivých aktivít. Odhadovaná suma je v prípade oblasti nediskriminácie 51.378.945,45 eura a v oblasti integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie 271.000 eur. Časť týchto prostriedkov je možné čerpať z prostriedkov európskych a štrukturálnych fondov (EŠIF).Akčné plány v spomínaných oblastiach završujú proces prípravy akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a dopĺňajú už prijaté akčné plány v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného zabezpečenia.