Obmedzenia hypoték Česi obchádzajú, požičiavajú si aj od developerov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. mája (TASR) - Získať úver na byt či dom je v Česku v posledných mesiacoch stále ťažšie. Česká národná banka (ČNB) najskôr v októbri minulého roka a neskôr v apríli tohto roka sprísnila pravidlá na poskytovanie hypoték. Banky tak väčšine klientov nemôžu požičať viac než 80 % celkovej hodnoty nehnuteľnosti. Ľudia preto hľadajú spôsoby, ako zvyšnú sumu zohnať. Najčastejšie volia úvery zo stavebného sporenia. Tie tak po zhruba piatich rokoch, čo o ne záujem klesal, opäť získavajú na popularite.Len za 1. štvrťrok tohto roka poskytli stavebné sporiteľne úvery za 14,4 miliardy Kč (545,04 milióna eur). Medziročne to znamená rast o 41 %.vysvetľuje hypotekárna analytička poradenskej spoločnosti Partners Lucie Drásalová dôvod, prečo rastie záujem o takzvané dorovnávacie úvery.Bankové inštitúcie si ale podľa odborníkov tým, že dorovnávacie úvery poskytujú, koledujú o ďalšie obmedzenie zo strany ČNB.pripomína tajomník Asociácie českých stavebných sporiteľní Jiří Šedivý.uviedla Drásalová. Ako dodala, úplný zákaz dofinancovania by celý trh mohol výrazne ochladiť.Ďalšou komplikáciou je minuloročná zmena zákona, pre ktorú musí najnovšie 4-% daň z nadobudnutia nehnuteľnosti platiť kupec. Bankové domy preto v poslednom období zaznamenávajú viac prípadov, keď žiadateľom o hypotéku pomáhajú so získaním úveru rodičia. Tí stále častejšie dávajú do zálohy vlastnú nehnuteľnosť, aby ich deti mohli hypotéku získať.Šance sa chytili aj developéri, ktorí ponúkajú vlastné "100-% hypotéky". Príkladom je spoločnosť Ekonomické stavby, ktorá prišla so službou Nulová hotovosť. V rámci nej umožňuje svojim klientom, aby si kúpili pozemok, na ňom postavili dom, a potom firme všetko splácali. Finanční poradcovia však varujú, že náhrada hypotéky či kombinácia viacerých druhov pôžičiek môže kúpu nehnuteľnosti výrazne predražiť.