Obmedzenie alkoholu na letiskách a v lietadlách má zaručiť bezpečnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRUSEL 13. júla (WebNoviny.sk) - Úrady na Baleárskych ostrovoch požiadali Európsku úniu (EÚ) o stanovenie obmedzenia pitia alkoholu v lietadlách a na letiskách. Dôvodom je boj proti nespoločenskému správaniu sa. So Španielskom a Európskou komisiu o tom v utorok v Bruseli rokovala tamojšia generálna riaditeľka pre cestovný ruch Pillar Carbonell. Podľa nej by toto obmedzenie "zaručilo bezpečnosť a vysporiadalo sa s nespoločenským turizmom"."Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie bezpečnosti pasažierov a zároveň aj našich bezpečnostných síl v lietadlách a na letiskách na našich ostrovoch, ktoré musia často čeliť opitým cestujúcim," uviedla. Nie je však známe, či by toto obmedzenie malo byť zamerané iba na lety smerujúce na Baleáry alebo aj do ďalších členských štátov EÚ.Rozhodnutie obmedziť pitie alkoholu prišlo po niekoľkých incidentoch spôsobených nadmernou konzumáciou alkoholu. Ako informuje BBC s odvolaním sa na denník Manchester Evening News, jeden z takýchto incidentov sa stal počas letu spoločnosti Ryanair z Manchesteru do mesta Palma na Malorke, keď sa pasažieri sťažovali na skupinku bijúcich sa podnapitých mužov. Po pristátí na ostrove polícia následne zatkla tri osoby.