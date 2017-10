Obnova dvoch škôlok v Banskej Bystrici finišuje, radvanská musí počkať

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) – Rovnako ako tento, aj budúci rok bude v meste pod Urpínom patriť obnove materských škôl (MŠ), tvrdí to primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Za posledné dva roky banskobystrická samospráva investovala do obnovy MŠ z vlastných zdrojov takmer milión eur. V závere vlaňajšieho roka uspela v projektoch v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, vďaka čomu dnes finišuje s komplexnou obnovou škôlok Tatranská či Na Lúčkach. Mala aj s MŠ Radvanská 28, ale vyskytli sa problémy. Obnovu všetkých troch MŠ pokrýva suma takmer tri milióny eur.konštatoval prednosta magistrátu Martin Adamec.V MŠ Na Lúčkach čulý stavebný ruch pokračuje. Má za sebou už čiastočnú kolaudáciu jedného z pavilónov a hospodárskej časti. Najmenší sa tak budú môcť do vynovenej škôlky postupne sťahovať. V MŠ na Tatranskej ulici sa práce presunuli do spodného pavilónu a hospodárskej miestnosti. Kolaudácia je naplánovaná na november tak, aby sa do nových priestorov vrátili všetci škôlkari v prvej polovici decembra.Podľa hovorkyne banskobystrického primátora Zdenky Marhefkovej stavebné práce mali byť v plnom prúde aj v MŠ Radvanská 28.dodala.