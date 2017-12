Obnova Iraku po vojne s IS bude stáť najmenej 100 miliárd USD

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 28. decembra (TASR) - Iracké úrady odhadujú, že obnova miest a obcí, ktoré po viac ako tri roky trvajúcej vojne s extrémistami z organizácie Islamský štát (IS) ležia v troskách, si bude vyžadovať investíciu najmenej 100 miliárd dolárov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Predstavitelia Mósulu však uvádzajú, že len rekonštrukcia tohto mesta, aby bolo obývateľné, bude stáť 100 miliárd. Mósul bol najväčším mestom ovládaným Islamským štátom.Podľa agentúry AP sa však zatiaľ nenašiel nikto, kto by bol účet za rekonštrukciu zničeného Iraku ochotný zaplatiť.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa už Iračanom odkázala, že sa na obnove ich krajiny finančne podieľať nebude. Nádeje irackých predstaviteľov sa preto v tomto smere upierajú na Saudskú Arábiu a krajiny z oblasti Perzského zálivu, pričom istú úlohu v tomto úsilí by mohol zohrať aj Irán.