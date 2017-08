Obnova synagógy: Dolný Kubín vyhlásil súťaž architektonických návrhov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Dolný Kubín 9. augusta (TASR) - Dolnokubínska mestská samospráva vyhlásila súťaž pre projektantov a architektov na predkladanie návrhov k pripravovanému zámeru rekonštrukcie bývalej židovskej synagógy. Radnica tak chce po približne štvorročnej prestávke vrátiť život do starej, postupne chátrajúcej budovy, postavenej ešte v roku 1901. Po finančne náročnej obnove by mala synagóga slúžiť ako multifunkčný objekt.povedal Jozef Šimek, predseda komisie pre budúcnosť bývalej synagógy a zástupca primátora mesta Dolný Kubín. Doplnil, že súťažné návrhy do prvého kola je potrebné doručiť magistrátu do 15. septembra.V prvom kole predložia uchádzači svoje ponuky a vysvetlia, ako by k návrhu pristupovali. Komisia po posúdení vyberie troch z nich, ktorí postúpia do druhého kola.objasnil vedúci výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Pavol Starek.dodal Starek.Podľa predbežných plánov sa má bývalá židovská synagóga zmeniť na mediálny dom, ktorého súčasťou by bola viacúčelová sála. Slúžila by zároveň ako kinosála aj koncertná sála pre približne 150 až 200 návštevníkov. Vo vedľajších priestoroch by malo byť umiestnené zázemie hlavnej sály, stála expozícia židovského múzea, turisticko-informačná kancelária, vzdelávacia miestnosť a podobne.