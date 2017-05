Obnovené vyšetrovanie katastrofy v Smolensku: Vypočúvali exministerku

Bývalá poľská ministerka zdravotníctva Ewa Kopaczová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 31. mája (TASR) - Na poľskej prokuratúre dnes v rámci vyšetrovania havárie poľského vládneho lietadla pri ruskom Smolensku vypovedala bývalá ministerka zdravotníctva Ewa Kopaczová.Ako informovala agentúra AP, prokuratúra od nej žiadala vysvetlenie údajnej nedbanlivosti poľskej vlády, ktorá sa v roku 2010 neubezpečila o správnosti identifikácie tiel obetí smolenskej katastrofy ruskými odborníkmi a nenariadila urobiť pitvy po prevoze tiel Poľska. Telá tam dopravili v zapečatených rakvách.Nová poľská vláda vedená stranou Právo a spravodlivosť (PiS) po nástupe k moci obnovila vyšetrovanie tohto leteckého nešťastia, ktoré sa odohralo v apríli roku 2010 pri Smolensku. Súčasťou vyšetrovania sú aj exhumácie tiel. Pitvou sa zistilo, že v rakvách sa nachádzali časti tiel viacerých obetí.Prokurátori sa dnes Kopaczovej pýtali na úlohu, ktorú mala, keď ako ministerka zdravotníctva krátko po nešťastí odcestovala do Moskvy. V rokoch 2014-15 potom Kopaczová zastávala aj funkciu predsedníčky poľskej vlády.K havárii poľského vládneho lietadla došlo 10. apríla 2010. Lietadlo prepravovalo poľský prezidentský pár - Lecha a Mariu Kaczyňských - a ďalších príslušníkov poľskej elity do Smolenska, kde si v neďalekej Katyni mali uctiť pamiatku tisícov zajatých poľských dôstojníkov, ktorých počas druhej svetovej vojny zastrelila sovietska tajná polícia.Lietadlo sa však zrútilo pri pokuse o pristátie na letisku Smolensk-Severnyj. O život prišlo všetkých 96 ľudí na palube.V apríli tohto roku námestník poľského generálneho prokurátora Marek Pasionek oznámil, že počas prvých 17 exhumácií špecialisti konštatovali prípady, keď sa v truhlách niektorých obetí nachádzali aj časti tiel iných ľudí. Podľa Pasioneka sa do konca roku 2017 uskutoční ešte 40 exhumácií.Agentúra RIA Novosti v tejto súvislosti v pondelok citovala vyhlásenie ruského veľvyslanca v Poľsku Sergeja Andrejeva, ktorý upozornil, že pozostatky obetí smolenskej katastrofy boli v Rusku len tri dni, počas ktorých sa uskutočnila len prvotná identifikácia. Moskva vychádzala z predpokladu, že ďalšie procedúry spojené s identifikáciou sa uskutočnia v Poľsku.Poľský bulvárny denník Fakt však napísal, že v Poľsku sa truhly už neotvárali - údajne vzhľadom na existujúce sanitárne predpisy.