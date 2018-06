Obnovu banskej klopačky v Hodruša - Hámroch tento rok zavŕšia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Hodruša - Hámre 11. júla (TASR) - V obci Hodruša - Hámre (okres Žarnovica) tento rok zavŕšia obnovu banskej klopačky. So stavebnými prácami by mali začať budúci mesiac. Objekt odvlhčia a dostane aj novú fasádu.Z programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom získala obec 22.000 eur, na opravu prispeje aj z vlastného rozpočtu. Podľa starostu Jozefa Urama za tieto peniaze obnovia fasádu, urobia terénne úpravy. Projekt počíta aj so sanáciou vlhkosti objektu, obnovou zvislých vodorovných nosných konštrukcií a obnovou dverí.Práce na klopačke, ktorá kedysi slúžila na zvolávanie baníkov do práce a tiež ako pozorovateľňa, prebiehali aj v minulom roku. Opravili strechu, realizovali stavebné úpravy a opravili aj ciferníky z červeného smreka pochádzajúce z roku 1797. Aj v minulom roku získali na projekt peniaze z ministerstva kultúry, a to vo výške 25.000 eur.