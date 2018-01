Obnovu Pomníka padlých hrdinov v B.Štiavnici môžu ovplyvniť aj občania

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Štiavnica 30. januára (TASR) - Budúce zmeny a revitalizáciu verejného priestranstva Pomník padlých hrdinov v Banskej Štiavnici môžu ovplyvniť aj samotní obyvatelia. Po architektonickej súťaži, ktorú miestna samospráva vyhodnotila na jeseň minulého roka, pripravuje diskusiu, kde chce výsledné návrhy prezentovať aj širokej verejnosti.Ako informuje mesto, verejná prezentácia návrhov a výsledkov súťaže sa bude konať v utorok 27. februára. Verejnou prezentáciou, na ktorú budú prizvaní aj víťazi a účastníci súťaže, bude sprevádzať architektka a facilitátorka Zora Paulíniová. Počas nej bude môcť verejnosť udeliť cenu publika a tiež ohodnotiť jednotlivé súťažné návrhy. Týždeň pred prezentáciou, v dňoch od 19. do 27. februára, bude v priestoroch Kultúrneho centra verejnosti prístupná výstava jednotlivých súťažných návrhov.informuje mestský architekt Jakub Melicherčík.V architektonickej súťaži návrhov revitalizácie verejného priestranstva Pomník padlých hrdinov v Banskej Štiavnici boli ocenené tri návrhy. Odborná porota však neudelila prvú cenu. Do súťaže sa prihlásilo šesť súťažných návrhov.Pomník padlých hrdinov na ulici Kammerhofská je malý parkový priestor, ktorý sa nachádza v historickom centre mesta a je súčasťou pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. Nachádza sa v ňom nefunkčná fontána, vstup do štôlne Glanzenberg, ale aj pamätník so zhromažďovacím priestorom. Celé územie má rozlohu približne 2000 štvorcových metrov. Snahou mesta je tu vytvoriť oddychovo-relaxačnú zónu so zachovaním pietneho charakteru priestoru.