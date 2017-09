Obranca Čögley sa po dvoch rokoch vrátil do AS Trenčín

Na archívnej snímke vpravo obranca Peter Čögley. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 1. septembra (TASR) - Do mužstva futbalistov AS Trenčín sa po dvoch rokoch vracia obranca Peter Čögley. Potvrdil to v rozhovore pre klubovú televíziu ASTV.Odchovanec Trenčína v januári 2016 podpísal zmluvu s Bohemians 1905, v ktorom odohral 12 zápasov. V lete toho istého roku ale odišiel do Spartaka Trnava. V uplynulých týždňoch sa pripravoval s trenčianskou 19-kou.povedal. Po reprezentačnej pauze odohrajú zverenci trénera Martina Ševelu vo Fortuna lige domáci duel so Slovanom Bratislava.