Obranca De Vrij bude novou posilou Interu Miláno

Miláno 28. mája (TASR) - Holandský stredný obranca Stefan de Vrij sa v talianskej Serie A sťahuje z Lazia Rím do Interu Miláno, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.De Vrij oznámil, že do Interu prestúpi po skončení zmluvy s Laziom, ktorá mu vyprší na konci júna. S novým zamestnávateľom už podpísal päťročný kontrakt.Práve De Vrij spôsobil v poslednom kole talianskej ligy penaltu, ktorá pomohla Interu k triumfu nad Laziom 3:2 a k zisku miestenky do Ligy majstrov. Informoval o tom portál BBC.