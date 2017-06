Obranca Frühauf sa vracia na Slovensko, posilnil Duklu Trenčín

Peter Frühauf (v tmavom) ešte v drese Slovana. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trenčín 7. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Frühauf sa po piatich sezónach v Česku vracia do najvyššej slovenskej súťaže. Tridsaťštyriročný zadák sa dohodol na spolupráci s HK Dukla Trenčín. Tipsportligový klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.Frühauf zvážil pri rozhodovaní sa o ďalšom pôsobisku viacero faktorov.uviedol Frühauf pre web Dukly.Prešovský rodák odišiel z najvyššej slovenskej súťaže po sezóne 2011/12, v ktorej získal majstrovský titul v drese Slovana Bratislava. Jeho hokejové kroky smerovali do Českých Budějovíc a v klube zotrval aj po presťahovaní sa do Hradca Králové, v ktorom pôsobil tri sezóny. Sezónu 2016/17 začal v prvoligových Litoměřiciach, neskôr prestúpil do extraligovej Plzne, za ktorú odohral 20 asistencií.