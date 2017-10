Obranca Gudbranson s dištancom a pokutou za zákrok na Vatrana

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. októbra (TASR) - Hokejový obranca Erik Gudbranson z tímu Vancouver Canucks dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL dištanc na jeden zápas za nešetrný zákrok na krídelníka Bostonu Franka Vatrana.Gudbranson v prvej tretine štvrtkového stretnutia tvrdo narazil súpera zozadu na mantinel. Následne musel čeliť ataku Tima Schallera, ktorý sa rozhodol pomstiť za zraneného spoluhráča. Gudbranson dostal za bitku päť minút, plus za svoj zákrok trest do konca zápasu. Bruins následnú početnú výhodu plnohodnotne využili, dali v nej tri góly a položili základ triumfu 6:3. Gudbranson pre trest vynechal piatkový duel v Buffale, takisto prišiel aj o 18.817 dolárov, ktoré mu odobrali z platu. Informoval o tom oficiálny portál NHL.