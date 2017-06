Obranca Hjalmarsson sa sťahuje z Chicaga do Arizony

Hokejisti Chicaga Blackhawks brankár Corey Crawford (uprostred), Niklas Hjalmarsson (vľavo) a Trevor van Riemsdyk počas zápasu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 23. júna (TASR) - Švédsky hokejový obranca Niklas Hjalmarsson sa v zámorskej NHL sťahuje z Chicaga Blackhawks do tímu Arizona Coyotes. Opačným smerom putujú obranca Connor Murphy a útočník Laurent Dauphin.Tridsaťročný Hjalmarsson obliekal doteraz celú svoju kariéru v NHL iba dres Chicaga, s ktorým za desať rokov získal trikrát Stanleyho pohár (2010, 2013 a 2015). V uplynulej sezóne si v 73 štartoch pripísal na konto päť gólov, 13 asistencií a bol lídrom tímu so 181 zblokovanými strelami. Je klubovým rekordérom Blackhawks v počte odohratých zápasov obrancu v play off (128).Do kádra Chicaga pribudol 24-ročný Murphy, ktorý v skončenom ročníku odohral za Arizonu 77 duelov s bilanciou 2+15. O dva roky mladší Dauphin odohral v uplynulých dvoch sezónach v profilige spolu 32 zápasov.Coyotes uskutočnili výmenu iba deň po tom, čo na poste trénera po ôsmich sezónach skončil Dave Tippett. V uplynulých piatich sezónach Arizona ani raz nepostúpila do bojov o Stanleyho pohár.