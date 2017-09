Obranca Milan Hruška sa vrátil do Nitry

Tím HK Nitra, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 5. septembra (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Nitra získalo tri dni pred začiatkom novej sezóny posilu do obrany. S tímom spod Zobora sa na zmluve dohodol 32-ročný zadák Milan Hruška. Informáciu priniesla oficiálna webstránka nitrianskeho hokejového klubu.Hruška mal byť nitrianskou posilou už v minulej sezóne, no zdravotné problémy mu návrat do nitrianskeho tímu znemožnili.uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik. Návrat Hrušku do nitrianskeho tímu čiastočne vyrieši absenciu zranených zámorských obrancov Jamesona Milama a Mitcha Versteega.