OBRAZOM: Toto za sebou zanecháva zúrivá Irma

Hurikán Irma v nedeľu zoslabol na búrku druhej kategórie a technicky tak stratil označenie hurikánu. S odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány (NHC) o tom v pondelok informovali agentúry DPA a AP.





Oslabená, no stále silná Irma vyčíňala na Floride

Na snímke poškodený žeriav na vrchole budovy počas vyčíňania hurikánu Irma 10. septembra 2017 v Miami na Floride. Viac ako milión odberateľov elektriny na Floride pocítilo výpadky v dodávkach spôsobené silným hurikánom Irma, ktorý zasiahol dnes južnú časť tohto amerického štátu.

Na snímke popadané elektrické stĺpy po vyčíňaní hurikánu Irma 9. septembra 2017 v Caibairene.

Hurikánom zasiahnuté oblasti Floridy môžu čerpať federálnu pomoc

Vlny bičujú pobrežie v Biscayne Bay počas príchodu hurikánu Irma 10. septembra 2017 v Miami. Mohutný hurikán Irma udrel dnes ráno miestneho času na americký štát Florida. Severná stena oka hurikánu, v ktorej je najväčšia rýchlosť prúdenia vzduchu, zasiahla južné časti súostrovia Florida Keys.

Na snímke spadnutý kvetináč 10. septembra 2017 vo floridskom letovisku Naples. Mohutný hurikán Irma udrel dnes ráno miestneho času na americký štát Florida. Severná stena oka hurikánu, v ktorej je najväčšia rýchlosť prúdenia vzduchu, zasiahla južné časti súostrovia Florida Keys

Francúzsky prezident navštívi hurikánom zničený ostrov Svätý Martin

Na snímke ľudia začínajú s upratovaním vlastných príbytkov po vyčíňaní hurikánu Irma 9. septembra 2017 v Caibariene.

Rodina Blickmanová prečkáva vyčíňanie hurikánu Irma v schodiskom šatníku 10. septembra 2017 v americkom Key West na Floride. Viac ako milión odberateľov elektriny na Floride pocítilo výpadky v dodávkach spôsobené silným hurikánom Irma, ktorý zasiahol dnes južnú časť tohto amerického štátu.

Irmu, ktorá sa aktuálne nachádza približne 10 kilometrov severne od mesta Naples, v štáte Florida, sprevádza vietor s maximálnou rýchlosťou do 175 kilometrov za hodinu.NHC ďalej informovalo, že napriek zoslabnutiu hurikánu ostávajú všetky výstrahy pred hurikánom, tropickou búrkou a návalmi dažďa naďalej v platnosti.Tzv. oko hurikánu by podľa centra malo priebehu pondelňajšieho rána zasiahnuť západné pobrežie Floridy a následne by sa malo presunúť viacej vo vnútrozemia ponad severnú časť Floridy a juhozápadnú oblasť štátu Georgia.Vyvrátené stromy, zatopené a zničené domy i lode, prevrátené masívne žeriavy a milióny ľudí bez elektriny. To je predbežná bilancia škôd v americkom štáte Florida, ktorý v nedeľu zasiahol silný hurikán Irma. Informovali o tom agentúry DPA, AP a Reuters.Podľa agentúry AP zatiaľ neboli na Floride zaznamenané žiadne straty na životoch. Niektoré internetové zdroje, ako aj televízia BBC, však informovali o troch obetiach v štáte Florida.Hoci Irma dorazila do tohto amerického štátu ako hurikán štvrtej kategórie na päťstupňovej škále, počas nedeľňajšej noci zoslabla na útvar druhej kategórie. Sprevádzal ju vietor dosahujúci rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Viac ako 3,3 milióna domácností a podnikov sa ocitlo bez elektriny.Napriek oslabeniu zostáva Irma stále extrémne nebezpečným hurikánom a podľa meteorológov by mala v priebehu dnešného dňa smerovať viac do vnútrozemia a zasiahnuť štáty Georgia, Alabama a Tennessee.Medzinárodné letisko v Miami vyhlásilo, že bude v pondelok pre hurikán uzavreté a v utorok spustí iba obmedzený počet letov. Ostatné letiská na Floride ostatnú uzavreté, kým Irma definitívne nepominie.Americký prezident Donald Trump vyhlásil v štáte Florida, kde sa v priebehu nedele prehnal mohutný hurikán Irma, stupeň prírodnej katastrofy. Umožnil tým spustenie federálnej pomoci pre ľudí zasiahnutých hurikánom. Ten doteraz spustošil deväť okresov v štáte Florida. Informovala o tom dnes agentúra AP.Trump zároveň označil ničivý hurikán Irma za "veľké monštrum", ktoré bude stáť federálnu vládu veľa peňazí. Americký prezident nekonkretizoval, o akú sumu pôjde. Dodal však, že vláda sa v súčasnosti sústreďuje predovšetkým na záchranu ľudských životov."Už čoskoro prídeme na Floridu," odkázal v nedeľu Trump pri návrate do Bieleho domu po víkende strávenom v prezidentskom sídle Camp David v štáte Marylande. Zároveň pochválil vládne orgány za doterajšie zvládnutie situácie v hurikánom zasiahnutých oblastiach.Federálna pomoc zahŕňa dočasné ubytovanie a opravy domov, nízkonákladové pôžičky na nepoistený majetok poškodený hurikánom a iné programy zamerané na pomoc jednotlivcom i podnikateľom v okresoch Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas a Sarasota.Silný hurikán Irma sa v uplynulých dňoch prehnal cez viaceré karibské ostrovy, kde napáchal rozsiahle škody, a v priebehu nedele zasiahol južnú i západnú časť amerického štátu Florida. Na území tohto štátu vyhlásili pred príchodom hurikánu masovú evakuáciu, ktorá sa mala týkať až 6,3 milióna obyvateľov.Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívi v utorok francúzsko-holandský ostrov Svätý Martin po tom, ako sa ním nedávno prehnal ničivý hurikán Irma a následne i hurikán Jose. Informovala o tom agentúra Reuters."Emmanuel Macron pricestuje v utorok ráno do Svätého Martina "vyzbrojený" tovarom a povzbudením," oznámil v nedeľu novinárom francúzsky minister vnútra Gérard Collomb po stretnutí s Macronom v parížskom Elyzejskom paláci.Na základe doterajších informácií si hurikán Irma vyžiadal vo francúzskej časti karibského ostrova Svätý Martin, ako aj v susednom ostrove Svätý Bartolomej, životy desiatich ľudí. žalších sedem ľudí je nezvestných.Agentúra DPA zas priniesla informáciu, že holandský kráľ Viliam Alexander v nedeľu navštívil na holandskom ostrove Curacao ľudí zasiahnutých hurikánom Irma, ktorých na tento ostrov evakuovali po tom, čo táto mohutná búrka zasiahla ostrov Svätý Martin. Informoval sa o záchranným prácach a aktivitách holandských jednotiek, ktoré sa snažia obnoviť poriadok v holandskej časti ostrova Svätý Martin. Ak to situácia dovolí, holandský kráľ dnes navštívi aj samotný ostrov Svätý Martin, kde Irma zničila až 70 percent infraštruktúry.