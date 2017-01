OBRAZOM: V Lisabone sa lúčili s bývalým prezidentom Soaresom

Ľudia sa lúčia s bývalým portugalským prezidentom a premiérom Máriom Soaresom, 9. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 9. januára (TASR) - Cez portugalské hlavné mesto prešiel dnes smútočný sprievod na poslednej rozlúčke s bývalým portugalským prezidentom a premiérom Máriom Soaresom. S obľúbeným politikom, ktorý zomrel v sobotu vo veku 92 rokov, sa dnes v Lisabone lúčili tisícky Portugalcov.Rakva s telesnými pozostatkami tohto legendárneho socialistického štátnika putovala mestom cez radnicu až do Kláštora hieronymitov v lisabonskej štvrti Belém. V tomto kláštore v západnej časti metropoly bude vystavená až do pohrebu v utorok popoludní.Portugalská vláda vyhlásila od dnes trojdňový štátny smútok.Soares bol od 13. decembra hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti nemocnice Červeného kríža v Lisabone. Krátko na to sa objavili informácie, že je v hlbokej kóme. Podľa jeho blízkych sa nikdy úplne nezotavil z encefalitídy, ktorú prekonal v januári 2013.Soares bol zakladateľom portugalskej Socialistickej strany (PS) a je považovaný za otca portugalskej demokracie. Počas svojej politickej kariéry dvakrát zastával post predsedu vlády (1976–1978 a 1983–1985) a v rokoch 1986-1996 bol portugalským prezidentom. V rokoch 1999-2004 bol poslancom Európskeho parlamentu za Socialistickú stranu.V roku 2006 bol opäť kandidátom socialistov na funkciu prezidenta, vo voľbách však neuspel - so 14 percentami skončil na treťom mieste za konzervatívcom Aníbalom Cavacom Silvom a nezávislým kandidátom Manuelom Alegrem.