OBRAZOM: V PPS Group v Detve sa začal ostrý štrajk,prišlo asi 700 ľudí

Na snímke predseda rady OZ KOVO Emil Machyna počas prvého dňa ostrého štrajku v Detve 9. januára 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 9. januára (TASR) - Zamestnanci PPS Group Detva začali dnes ráno štrajkovať. Pred závodom sa zhromaždilo viac ako 700 ľudí, podľa odborárov prišli všetci tí, ktorí podpísali súhlas so štrajkom. Dôvodom ostrého protestu je nedohoda so zamestnávateľom na niekoľkých bodoch kolektívnej zmluvy.Zamestnancov na krátkom mítingu pred závodom informovali o dôvodoch štrajku predseda ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva Stanislav Ľupták a šéf OZ KOVO Emil Machyna. Zamestnanci sa potom postupne presúvali do jedálne závodu, kde podpisovali prezenčné listiny.Ako TASR povedal Ľupták, keďže zamestnávateľ doposiaľ neprišiel s iniciatívou na nové stretnutie, na ktorom by odzneli nové návrhy na urovnanie sporu, štrajk bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch obdobným spôsobom ako dnes.Odbory v PPS prijali rozhodnutie o štrajku na základe decembrového hlasovania zamestnancov. Z 792 pracovníkov spoločnosti hlasovalo 87 %, z nich so štrajkom súhlasilo viac ako 97 %.Podľa Ľuptáka najväčším problémom pri vyjednávaní o kolektívnej zmluve bolo zvýšenie tarifných miezd. Ako uviedol, požiadavka odborov akceptovala pôvodný návrh zamestnávateľa z júla 2016 vo výške sedem percent.uviedol Ľupták. Na ostatnom rokovaní ponúkol zamestnávateľ ešte ďalších 1,5 %, a to od 1. januára 2018.Podľa hovorcu PPS Group Ľuboša Schwarzbachera ale zamestnávateľ vo väčšine sporných bodov kolektívnej zmluvy ustúpil odborom. Boli by preto radi, keby v určitých bodoch zase pristúpili odborári na ponuku zamestnávateľa. "Aj sám sprostredkovateľ videl ako reálny náš kompromisný návrh na zvýšenie miezd o 1,5 % a ďalších 1,5 % v roku 2018," pripomenul.Ľupták ale tvrdí, že v návrhu kolektívnej zmluvy, ktorú ponúkol zamestnávateľ, boli jednotlivé návrhy veľmi nízke, a to preto, aby mal zamestnávateľ priestor na ústupky. Zo svojej požiadavky na zvýšenie miezd o 7 % nechce ustúpiť. Myslí si, že firma pri aktuálnej situácii a objeme objednávok má na to, aby zamestnancom pridala viac.Schwarzbacher ale hovorí, že spoločnosť si takéto zvyšovanie nemôže dovoliť a ak, tak len za podmienky prepúšťania desiatok ľudí a zvýšenia efektivity práce. Štrajk podľa neho nie je dobrý signál navonok a len naruší dôveryhodnosť firmy u odberateľov.