OBRAZOM: Žilinčania oslavujú titul, cesta domov bude dlhá a veselá

Na snímke hráči Žiliny sa tešia s trénerom Adriánom Guľom (v čiernom) zo zisku siedmeho majstrovského titulu po víťazstve 1:0 v zápase 28. kola Fortuna ligy Slovan Bratislava - MŠK Žilina 23. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. apríla (TASR) - Cesta z Bratislavy bude dlhá a veselá, futbalisti MŠK Žilina totiž plánujú poctiť návštevou viaceré čerpacie stanice na "doplnenie paliva". Dôvod na to majú pádny, v nedeľu si po víťazstve 1:0 nad jediným zostávajúcim rivalom bratislavským Slovanom zabezpečili zisk siedmeho majstrovského titulu v klubovej histórii a päť kôl pred koncom Fortuna ligy 2016/2017 môžu oslavovať.Už v žilinskej šatni na Pasienkoch prepukli prvé menšie oslavy, ich pokračovanie bude podľa najlepšieho kanoniera mužstva i celej súťaže Filipa Hlohovského spontánne. V krikľavo zeleno-žltom tričku s nápisom "MŠK Žilina Ma7stri" si už na ne robil slinu:uviedol Hlohovský, ktorý nastrieľal v doterajšom priebehu súťaže 17 gólov a je najväčší adept na zisk koruny pre kráľa strelcov.V prvom rade ho však zaujímal úspech mužstva, ktorý sa Žiline podarilo dosiahnuť naozaj impozantným spôsobom - viac než mesiac pred koncom Fortuna ligy." dodal Hlohovský.So žilinskými fanúšikmi sa "šošoni" potešia zrejme až 13. mája v najbližšom domácom zápase so Senicou. Na otázku TASR, aké prekvapenie si pre priaznivcov pripravia, Hlohovský zavtipkoval. "V tíme máme niekoľko manekýnov, za viacerých spomeniem Škvarku a Špaleka. Pochybujem, že by si nechali odfarbiť vlasy alebo niečo spraviť s frizúrou. To by nezniesli, preto asi vymyslíme niečo iné. Trénera tiež nemôžeme oholiť, možno by sme mu mohli nasadiť parochňu," narážal Hlohovský na "kolenový účes" lodivoda nových majstrov Adriána Guľu.