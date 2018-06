OBRŇTE SA TRPEZLIVOSŤOU: Dopravu na diaľnici D1 skomplikovali nehody

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 14. júna (TASR) - Dopravu v smere do Bratislavy skomplikovali na diaľnici D1 nehody. Informuje o nich Národná diaľničná spoločnosť a Stella Centrum.Prvá z nehôd sa stala v smere od Senca do Bratislavy pred Vajnormi. Následkom nehody sa tvorí kolóna, ktorá sa začína na úrovni Chorvátskeho Grobu, pričom zdržanie by malo byť 15 až 20 minút.K druhej nehode podľa Stella Centra došlo pri bratislavskom letisku v smere do Bratislavy, pričom zdržanie je výrazné.