Obrovský veterán, ktorý šoféroval aj DiCaprio

Rodinná firma na luxusné autá

Názvy automobiliek sú často menami ich zakladateľov a značka Duesenberg medzi ne patrí. Aj napriek zreteteľne nemeckému priezvisku bola firma americká, stáli za ňou bratia August a Frederick Duesenbergovci. Ich rodinný podnik založili už v roku 1913, kedy vyrábali motory pre luxusné a pretekárske automobily tej doby. Dva roky po vypuknutí prvej svetovej vojny získali zmluvu aj na výrobu motorov pre armádu, výroba sa mala započať v roku 1916. Z tohto dôvodu sa firma presťahovala zo Saint Paul (Minnesota) do mesta Elizabeth (New Jersey) a pôsobila tam až do roku 1919, kedy vláda tento kontrakt zrušila.

Firma sa však už nevrátila do Minnesoty, ale presťahovala sa do Indianapolisu v štáte Indiana, kde vznikla aj samostatná automobilová spoločnosť

Aj napriek tomu, že formálne rodinná firma vznikla ešte v roku 1913, s výrobou vlastných automobilov začala až po roku 1919, pričom prvé vlastné vozidlo s názvom Model A patrilo do modelového ročníka 1921.

Duesenbergovci chceli vyrábať a predávať luxusné autá pre veľmi náročných. Od Modelu A pokračovali k Modelu X a dospeli až k jednému z najluxusnejších automobilov na svete, Duesenberg Model J (1929 - 1937). V portfóliu automobilky tiež figuruje jeden exemplár Modelu Y (1927), ktorý bol prototypom pripravovaného Modelu J.

Najviac sa vyrobilo prvého Modelu A, približne 650 kusov. Aj Model J dočkal väčšej výroby, vrátane všetkých svojich upravených verzií SJ, SSJ a JN & SJN ho vzišlo z dielní Duesenbergovcov 481 kusov. Model X sa vyrábal počas dvoch rokov a v počte iba 13 kusov.

Medzivojnové obdobie však luxusným automobilom veľmi neprialo. Kríza bola natoľko vážna, že aj bohatí strácali veľké peniaze a nemali záujem o nové autá. Značku Duesenberg to celkom zruinovalo a nepomohlo ani to, že sa ešte v roku 1926 stala súčasťou koncernu Auburn Automobile Company. Auburn ukončil svoju činnosť v roku 1937, ktorý je súčasne koncom značky Duesenberg.

DiCaprio ho šoféroval, aj keď vraj nemohol

Film Veľký Gatsby z roku 2013 (réžia: Baz Luhrmann) je stále jedinečný pre svoju veľkoleposť, formu adaptácie pôvodného románu a tiež pre svoje technické prevedenie. Zdá sa, že na počítači bolo v tomto filme robené úplne všetko. Vrátane divokej jazdy Jaya Gatsbyho po vidieku a meste na obriom Duesenbergovi Model J.

To, že Ledonardo DiCaprio jazdil na Duesenbergovi Model J, je paradoxné, pretože ten sa vyrábal až od roku 1929 a príbeh filmu je zasadený do roku 1922. Jay Gatsby by teda nemohol jazdiť tento automobilový skvost, avšak dôvtipný fanúšik príbehu si to môže vysvetliť obchodníckymi zručnosťami Veľkého Gatsbyho, ktorý mohol eventuálne vlastniť niektorý z neverejných raných prototypov ešte sedem rokov pred oficiálnou výrobou. Sám Gatsby vo filme o svojom aute hovorí ako o Duesenbergovi vyrobenom na jeho objednávku, vraj bol "custom". To môže byť celkom dobrá odpoveď.

Model J mal byť najluxusnejším automobilom na svete, prípadne mal takým vážne konkurovať. Za jeho európskych konkurentov sa považovali značky Hispano-Suiza, Isotta-Fraschini, Mercedes-Benz a Rolls-Royce. Okrem toho mal byť tento vrcholový americký automobil aj najrýchlejší, najsilnejší a najväčší. Jeho motor mal osem valcov, zdvihový objem 6,9 litra a vyrábal sa v dvoch výkonnostných verziách: 265 koní (198 kW) a 320 koní (240 kW) s preplňovaním.

Spomedzi všetkých verzií Modelu J, ktorý Diesenbergovci vyrobili, boli zrejme najkrajšími a najpútavejšími variantmi tie z roku

a

(na fotografiách vyššie).

