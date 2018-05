Obsah nového formátu Reportérov bude od leta pripravovať 8 redaktorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. mája (TASR) – Relácia Reportéri, ktorá sa má vrátiť do programu RTVS od septembra, je už zaradená do jesennej vysielacej štruktúry.referoval o príprave relácie Reportéri v novom formáte Vincent Štofaník - dramaturg, ktorý má v RTVS na starosti televíznu občiansku a investigatívnu publicistiku.Reportérov bude vysielať RTVS každý týždeň, nový formát ráta s časovým rozsahom 35 minút.uviedol Štofaník. Nevylúčil, že relácia môže byť výnimočne i monotematická, v prípade spravovania veľkej kauzy, ktorá si vyžaduje dlhší časový formát.Momentálne sa podľa jeho slov pracuje na novom vizuále relácie.uviedol Štofaník. Otázkou je tiež spôsob uvádzania príspevkov, resp. moderovania.naznačil Štofaník.Uistil, že nový formát bude mať ambíciu prinášať vlastné investigatívne témy.povedal. Za dôležité pokladá to, aby Reportéri boli schopní operatívne reagovať na aktuálne témy, ktoré sa náhle objavia v spravodajstve.Vedenie RTVS sa na začiatku roka rozhodlo dočasne stiahnuť reláciu Reportéri z programu. Argumentovalo tým, že relácia sa vzďaľovala svojmu pôvodnému cieľu reflektovať na závažné celospoločenské kauzy a venovala sa skôr občianskej publicistike, čím sa dramaturgicky prekrývala s reláciou Občan za dverami. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník poukazoval i na zvýšený počet faktografických chýb v reláciách, a tým i oprávnených sťažností a podnetov. Dočasné zastavenie výroby relácie malo priniesť možnosť pripraviť nový precíznejší formát.