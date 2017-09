OBSE chce byť platformou pre zlepšenie rusko-amerických vzťahov

Ruský prezident V. Putin a prezident USA D. Trump (kombosnímka) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. septembra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) by mohla byť hostiteľom bilaterálnych rokovaní medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Vyhlásil to dnes jej nový generálny tajomník Thomas Greminger, ktorého citovala agentúra DPA.povedal tento švajčiarsky diplomat pred novinármi vo Viedni, pričom poukázal na terajšiu hlbokú nedôveru medzi Východom a Západom. Zvýšené napätie vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi - členskými krajinami OBSE - pramení z rozličných záležitostí, od konfliktov na Ukrajine a v Sýrii až po americké obvinenia ohľadne špionážnych aktivít Ruska.Greminger podotkol, že OBSE otvorila novú cestu dialógu s cieľom rozptýliť obavy týkajúce sa vojenských doktrín jednotlivých členov a bezpečnostných hrozieb.povedal v súvislosti s možnými rusko-americkými rokovaniami. OBSE by mohla navyše vytvoriť aj iné, neformálne kanály, dodal podľa DPA šéf tejto 57-člennej organizácie.Greminger však poukázal aj na to, že Washington stále nevymenoval svojho nového vyslanca pri OBSE, odkedy sa v januári ujala funkcie nová americká vláda.