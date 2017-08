OBSE je znepokojená krokmi poľskej vlády voči kritike reportéra

Kniha Macierewicz a jeho tajomstvá. Foto: FB Foto: FB

Varšava 4. augusta (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vyjadrila dnes znepokojenie nad právnymi krokmi, ktoré poľská vláda podniká voči reportérovi tvrdiacemu, že šéf rezortu obrany má dlhodobo kontakty s ruskými vojenskými agentmi a členmi ruskej mafie. Informovala o tom agentúra AP.Investigatívny reportér denníka Gazeta Wyborcza Tomasz Piatek publikoval svoje tvrdenia o ministrovi obrany Antonim Macierewiczovi v novej knihe, nazvanej Macierewicz a jeho tajomstvá.Ministerstvo obrany podalo na vojenskú prokuratúru oznámenie, v ktorom Piateka obviňuje zpíše AP.Za takéto delikty by mu v prípade uznania za vinného hrozil trest do výšky troch rokov väzenia.OBSE v tejto súvislosti zverejnila stanovisko, v ktorom apeluje na poľské vedenie, aby preukázalo "zdržanlivosť" pri reagovaní na zmienenú knihu, a to s cieľom chrániť slobodu médií.