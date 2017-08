OBSE vyzvala Ukrajinu, aby prestala zatýkať a deportovať novinárov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 30. augusta (TASR) - Predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre slobodu médií Harlem Désir vyzval dnes Ukrajinu, aby prestala zatýkať a deportovať novinárov z iných členských krajín OBSE. Výzvu zverejnil na svojom twitterovom účte.Podľa agentúry Ukrinform hovorkyňa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Olena Hitľanská dnes informovala, že vyhostená bude ruská novinárka Anna Kurbatovová, ktorú označila za "propagandistku". Deportácia čaká každého, kto bude haniť Ukrajinu, varovala hovorkyňa.Ruské médiá predtým informovali, že Kurbatovovú v Kyjeve uniesli.Agentúra Ukrinform napísala, že ruská novinárka vo svojich správach z Ukrajiny uvádzala skreslené a nepravdivé informácie.V utorok Hitľanská informovala, že SBU zakázala vstup do krajiny dvom španielskym novinárom. Antonio Pampliega a Manuel Ángel Sastre majú podľa nej zákaz vstupu na Ukrajinu do roku 2020, a to "V publikáciách dvojice novinárov na sociálnych sieťach možno nájsť protiukrajinské posolstvá, vysvetlila Hitľanská.Obaja novinári na voľnej nohe pricestovali 24. augusta na kyjevské letisko, kde ich informovali, že majú zákaz vstupu na Ukrajinu z dôvodu hrozby pre národnú bezpečnosť, dodal Ukrinform.