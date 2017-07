Observatórium na Lomnickom štíte bude v lete otvorené pre verejnosť

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Tatranská Lomnica 15. júla (TASR) – Observatórium na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách pripravilo na letné prázdniny pre verejnosť štyri dni otvorených dverí. Prvý z nich sa uskutoční dnes, nasledujúci v sobotu 22. júla. TASR o tom informoval Pavol Schwartz z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) so sídlom v Tatranskej Lomnici.Vstup do priestorov observatória je zdarma.priblížil Schwartz. Deň otvorených dverí trvá od 9.30 do 16.00 h. V nasledujúcom mesiaci si budú môcť návštevníci prácu astronómov na Lomnickom štíte pozrieť 12. a 19. augusta.S výstavbou astronomického observatória na Lomnickom štíte v nadmorskej výške 2632 metrov sa začalo v roku 1957, v roku 1962 bola stavba dokončená. Prvé pozorovania sa začali v roku 1962, o tri roky neskôr sa prvýkrát podarilo pozorovať pracovníkom aj emisnú korónu. Na vrchole Lomnického štítu sa nachádza i neutrónový monitor oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.