Observatórium na Lomnickom štíte láka turistov na prehliadku

Observatórium Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tatranská Lomnica 19. augusta (TASR) – Observatórium na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách je dnes pre verejnosť v tomto lete otvorené poslednýkrát. Záujemcovia majú možnosť vidieť činnosť vedeckých pracovníkov, ale aj výsledky ich práce od 9.30 h do 16.00 h.uviedol pre TASR Pavol Schwartz z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) so sídlom v Tatranskej Lomnici. Podľa jeho ďalších slov ide zároveň o zaujímavú turistickú atrakciu.doplnil. K dispozícii bude aj prehliadka detektora častíc kozmického žiarenia.V priebehu letných prázdnin organizovali už tri dni otvorených dverí. Zo strany verejnosti je o ne podľa Schwartza záujem. Okrem Slovákov a Čechov návštevu observatória absolvovali okrem iného aj turisti z Írska, USA, Číny, Holandska či Izraela.poznamenal. Vstup do priestorov observatória je zdarma.S výstavbou astronomického observatória na Lomnickom štíte v nadmorskej výške 2632 metrov sa začalo v roku 1957, v roku 1962 bola stavba dokončená. Prvé pozorovania sa začali v roku 1962, o tri roky neskôr sa prvýkrát podarilo pracovníkom pozorovať aj emisnú korónu. Na vrchole Lomnického štítu sa nachádza i neutrónový monitor oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.