Obstarávatelia musia od novembra 2018 používať elektronickú fakturáciu

Bratislava 5. júna (TASR) - Z verejného sektora v celej Európe, vrátane Slovenska, zmiznú papierové faktúry. Všetci verejní obstarávatelia totiž musia od novembra 2018 prejsť na elektronickú fakturáciu. Prikazuje im to eurosmernica z roku 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.V praxi to znamená, že každá škola, škôlka, mesto, ministerstvo a ďalšie verejné inštitúcie v každom členskom štáte EÚ by mali od konca roka 2018 používať systém, ktorý im umožní prijímať a odosielať tzv. e-faktúry. Súkromných spoločností sa táto povinnosť nedotýka.Niekoľko krokov popredu je vo finančnej automatizácii Estónsko. Krajina sa preslávila úspešnými reformami, elektronizáciou štátnej správy a celkovým rozvojom informačných technológií a ďalších sofistikovaných služieb, ktoré zjednodušili obyvateľom v Estónsku život. Jednou z firiem, ktorá zaviedla finančnú automatizáciu v Estónsku, je technologická skupina Fitek, ktorá je aktívna nielen v pobaltských krajinách, ale aj v Škandinávii, Nemecku či Poľsku.zdôvodnil vstup na náš trh prezident skupiny Fitek Mait Sooaru.Celý proces finančnej automatizácie sa dá zvládnuť, dokonca mnohé postupy v účtovníctve zjednodušuje. "Niektoré slovenské spoločnosti už pripravovanú európsku smernicu zachytili a o naše riešenia pre faktúry prejavili záujem," dodal riaditeľ spoločnosti Fitek na Slovensku Ján Mindek.Technologická spoločnosť Fitek pôsobí na trhu finančnej automatizácie. Pôsobí v Estónsku, Lotyšku, Litve a na Slovensku. Celkovo zamestnáva 140 ľudí. Neauditovaný obrat skupiny Fitek v pobaltských štátoch dosiahol v roku 2016 sumu 11,6 milióna eur.