Obuvníctvo z Partizánskeho úplne nevymizlo

Partizánske 23. decembra (TASR) - Obuvnícky priemysel, ktorý dlhé roky reprezentoval Partizánske, úplne z mesta neodišiel. Výrobe obuvi sa tam venuje viacero firiem, problémom podľa jednej z nich však bude generačná obmena zamestnancov. Mladých, ktorí sa chcú venovať tomuto remeslu, má byť totiž málo.načrtol primátor Partizánskeho a trenčiansky krajský poslanec Jozef Božik.Z hľadiska obuvníckeho priemyslu momentálne v rámci mesta a regiónu podľa neho pracuje niekoľko desiatok firiem s tisíckami zamestnancov, pričom vyrábajú predovšetkým pracovnú, gumotextilnú obuv, určenú na export a koženú obuv.priblížil.Stredná odborná škola (SOŠ) vychováva pre obuvnícke firmy viacero študentov v rámci duálneho vzdelávania. Tento školský rok odbor pre obuvníkov pre nezáujem neotvorila. SOŠ spolupracuje aj s partizánskou spoločnosťou Novesta, nie však v rámci duálneho vzdelávania. Žiaci chodia do prevádzok na prax, firma im aj v rámci možností poskytuje zvyškové materiály.podotkol predseda predstavenstva firmy Miroslav Záluszký.Za jeden z najväčších problémov Novesty so 400 zamestnancami označil pracovnú silu, keďže sídli v regióne s nízkou nezamestnanosťou.vysvetlil.Záujem ľudí o prácu je podľa Záluszkého veľmi limitovaný tým, že je tam veľmi vysoká miera ručnej práce, a to je do istej miery odrádzajúce.doplnil.Päťdesiatosem ročná Jana Macková z Partizánskeho pracuje v obuvníckom priemysle už podľa svojich slov 40 rokov, začínala ešte v bývalých Závodoch 29. augusta.dodala.Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti sa v meste pohybuje nad úrovňou troch percent, voľných pracovných miest je vyše 500, a to v obuvníckom i iných sektoroch. Mesto sa snaží ľudí, ktorí môžu byť novými pracovnými silami, prilákať viacerými opatreniami, tiež vytvorilo Radu pre hospodársky rozvoj, kde majú možnosť firmy diskutovať so základnými i strednými školami, dodal Božik.