Obvinení v kauze úmrtia 71 migrantov v kamióne zostávajú vo väzbe

Budapešť 31. októbra (TASR) - Členovia skupiny prevádzačov, ktorí čelia žalobe zo zavinenia smrti 71 migrantov nájdených v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute v Rakúsku, zostávajú až do vynesenia rozsudkov prvostupňového súdu vo vyšetrovacej väzbe. Informovala o tom v utorok agentúra MTI.Voči tomuto rozhodnutiu sa na utorňajšom pojednávaní na súde v Kecskeméte odvolal iba jeden zo 14 obžalovaných a jeho obhajca.Súd vypočul ako svedka okrem iných aj obchodníka s ojazdenými autami z Kecskemétu, ktorý hovoril o tom, ako kupoval jeden z prevádzačov stojacich pred súdom viaceré vozidlá, medzi nimi aj chladiarenské auto, v ktorom neskôr zomreli migranti.Sudca prečítal aj výpovede dvoch občanov Iraku, ktorých členovia tohto gangu predtým prevážali a ktorí popísali ich metódy i neľudské okolnosti transportu v chladiarenských autách.Pojednávanie bude pokračovať 20. novembra vypočutím expertov. Gang pozostávajúci z 11 občanov Bulharska, dvoch Afgancov a jedného občana s bulharsko-libanonským občianstvom prepašoval v období od februára do augusta 2015 do krajín západnej Európy pri 31 cestách celkove 1200 ľudí v uzatvorených nákladných automobiloch bez vetrania.Vo vyšetrovacej väzbe je 11 obvinených, traja sú na úteku.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi, slúžiace pôvodne potravinárskemu podniku zo Slovenska, nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Proces, ktorý sa začal 21. júna, by sa mal skončiť vynesením rozsudkov ešte pred koncom roka 2017.