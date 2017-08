Obvinení v prípade krádeže onkoliekov dostali podmienečné tresty

Na ilustračnej snímke onkolieky. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Okresný súd (OS) Bratislava III dnes schválil dohodu o vine a treste deviatich obvinených v prípade obchodovania s onkologickými liekmi.Súd uložil ôsmim obvineným podmienečné tresty odňatia slobody na tri roky a jednému na dva roky. Do väzenia tak nepôjdu, všetkým určil skúšobnú dobu, a to od dvoch do piatich rokov.Súd taktiež pri štyroch obvinených rozhodol o prepadnutí veci – finančnej hotovosti alebo peňažnom treste vo výške 13.350 eur, 3000 eur, 3000 eur a 7500 eur. V jednom prípade rozhodol o zákaze činnosti. Všetci obvinení dostali zákaz stretávania sa so spolupáchateľmi a musia sa podrobiť probačnému dohľadu.OS Bratislava III dnes schvaľoval dohodu, ktorú uzatvorili obvinení s prokurátorom koncom júna.skonštatoval predseda senátu okrem iného v odôvodnení svojho rozhodnutia.O kauze informovalo v decembri 2015 vedenie Národného onkologického ústavu (NOÚ) spolu s políciou. Z obchodovania s onkologickými liekmi bola podozrivá skupina zamestnancov ústavu a dvaja pracovníci farmafiriem.Podľa polície mali siedmi zamestnanci zarábať na zvyškoch liekov. Hoci ich mali pôvodne vyhodiť, nechali si ich a mali ich použiť pri ďalšom pacientovi. Neminuté balenia liekov potom ponúkli na predaj. Čelili obvineniu z krádeže.Rozhodnutie súdu je právoplatné.