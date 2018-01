Obvineniam zo sexuálneho obťažovania už čelí aj herec Michael Douglas

Michael Douglas s manželkou Catherine Zeta-Jones. Foto: TASR/AP Michael Douglas s manželkou Catherine Zeta-Jones. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. januára (TASR) - Obvineniam zo sexuálneho obťažovania najnovšie čelí aj 73-ročný americký herec a producent Michael Douglas. Z nevhodného správania ho v piatok obvinila jeho bývalá zamestnankyňa, informovala agentúra AP.Novinárka a spisovateľka Susan Braudyová pracovala v Douglasovej produkčnej spoločnosti koncom 80. rokov. V piatok v relácii Today v televízii NBC povedala, že herec si pred ňou okrem iného rozopol opasok a strčil si ruku do nohavíc. O jeho čine údajne mlčala preto, že jej to poradil priateľ.Dvojnásobný držiteľ Oscara Michael Douglas tieto obvinenia podľa vlastných slov očakával a vyjadril sa k nim ešte začiatkom januára v rozhovore pre magazín Deadline. Už vtedy ich označil za "úplnú lož, výmysel" a dodal, že jeho manželka a herečka Catherine Zeta-Jonesová mu je v súvislosti s incidentom veľkou oporou.