OBVINENIE: Milan a Marián z Bánoviec mali obchodovať s drogami

Bánovce nad Bebravou 14. júla (TASR) - Obvineniu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi čelia od týchto dní 32-ročný Milan a 39-ročný Marián. Dvojica Bánovčanov mala obchodovať s drogami, informoval dnes TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička."Obvinený Milan si mal od júla 2016 neoprávnene zabezpečovať metamfetamín, ktorý mal u seba prechovávať, deliť ho na menšie dávky a následne dodávať konzumentom v Bánovciach nad Bebravou," ozrejmil Kudlička.Drogu mal podľa neho Milan predávať za sumu od piatich do desiatich eur, ešte 9. júla si mal tiež priniesť so sebou do bytu, v ktorom býva obvinený Marián, sušené konope, ktoré tam mal prechovávať do 10. júla. "Konope polícia 10. júla zaistila pri domovej prehliadke," doplnil.V ten istý deň si mal Marián podľa polície prevziať od Milana dve papierové skladačky s obsahom metamfetamínu, ktoré mal doručiť kupujúcej v Bánovciach nad Bebravou. "Pri prehliadke auta Škoda Octavia policajti odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebravou tieto papierové skladačky zaistili. Prítomnosť metamfetamínu v skladačkách potvrdilo expertízne skúmanie," priblížil ďalej Kudlička.Obvineným mužom v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Vyšetrovateľ z Bánoviec nad Bebravou spracoval podnet na ich vzatie do väzby, dodal trenčiansky krajský policajný hovorca.