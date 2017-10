Obvinený Ivan C. zostáva vo väzbe

Na snímke Ivan C., archívna snímka Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 11. októbra (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR zamietol sťažnosť dvakrát neprávoplatne na doživotie odsúdeného Ivana C., prezývaného Vinco-Vincko, proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici o jeho vzatí do väzby. Obvinený tak zostáva za mrežami. TASR informoval Boris Urbančík z Kancelárie NS SR.povedal Urbančík pre TASR.ŠTS vzal Vincka do väzby koncom septembra, aby nemohol utiecť a pokračovať v trestnej činnosti. Sťažnosť podal obvinený aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý navrhoval zobrať ho do väzby aj z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov na slobode. NS tento týždeň obe sťažnosti zamietol.Vincko pôvodne sedel vo väzbe v súvislosti s kauzou šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Spolu s ním čelí obžalobe aj boss gangu sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel.ŠTS Vinca a Kýbla už dvakrát odsúdil na doživotie, najprv v roku 2016 a naposledy v apríli tohto roku. Obaja podali odvolanie a NS SR zakaždým rozsudky zrušil. Trestnú vec obžalovaného Róberta L. a spol. napokon ŠTS odňal a prikázal Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby ju v potrebnom rozsahu prerokoval a rozhodol. Proces sa začne odznova, termín je stanovený na koniec októbra.