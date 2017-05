Obvinených z útoku na nočný klub v Istanbule začnú súdiť v decembri

Miesto útoku v miestnom nočnom klube v Istanbule, na nový rok 2017, archívnej foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 17. mája (TASR) - Súd v tureckom Istanbule prijal obžalobu voči 57 osobám obvineným z podielu na teroristickom útoku v tamojšom nočnom klube Reina, kde v noci na 1. januára zahynulo 39 ľudí. Prvé pojednávanie v tomto procese sa uskutoční v dňoch 11.-15. decembra v objekte prísne stráženej väznice v Silivri, informovala dnes štátna tlačová agentúra Anadolu.Hlavnému obvinenému, uzbeckému štátnemu príslušníkovi Abdulkadirovi Masharipovovi, ktorého zadržali dva týždne po útoku, hrozí až 40 doživotných trestov v prípade, že bude usvedčený z usmrtenia 39 osôb, ako aj z pokusu o rozvrátenie tureckého ústavného poriadku. Turecké médiá uviedli, že k streľbe v nočnom klube sa priznal a vyšetrovateľom tiež povedal, že dostal rozkazy z Rakky - faktického hlavného mesta teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii.V Turecku nie je neobvyklé, že prokuratúra v prípadoch smrtiaceho násilia požaduje uloženie niekoľkonásobného doživotného trestu.Masharipov je obvinený aj z členstva v teroristickej organizácii, pokusu o vraždu 79 ľudí, ktorí pri útoku v Istanbule utrpeli zranenia, a z porušenia tureckého zákona o strelných zbraniach. Tieto obvinenia mu môžu dokopy vyniesť až 2397 rokov väzenia.S výnimkou porušenia zákona o zbraniach obviňuje 90-stranová obžaloba z tých istých zločinov aj ďalšie štyri osoby, ktoré sa údajne zapojili do plánovania útoku, a to vrátane Masharipovovej manželky. Zvyšných 52 obvinených sa bude zodpovedať z pokusu o rozvrátenie ústavného poriadku, za čo im hrozí doživotie, a z členstva v teroristickej organizácii, ktoré sa trestá 7,5- až 15-ročným väzením.Spomedzi 57 obžalovaných sa 51 už nachádza vo väzbe.