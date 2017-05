Obvinili muža, ktorý mal na Orave zneužiť školáčku

Ilustračná fotografia. Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižná 8. mája (TASR) - Muža, ktorý je podozrivý zo zneužitia školáčky v Nižnej (okres Tvrdošín), policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu sexuálneho násilia. Obvineného vypátrali po niekoľkých hodinách, prípad policajti naďalej vyšetrujú, informovala dnes TASR žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová." opísala Balogová.Školáčka sa podľa jej ďalších slov bránila, na čo ju mal obvinený opakovane udrieť po tvári, následne mal dievča z auta vysadiť a sám z miesta odísť. "" ozrejmila.Po oznámení skutku, ako ďalej priblížila Balogová, polícia na Orave ihneď rozbehla pátranie po neznámom mužovi a vozidle, pričom na začiatku bolo zrejmé len to, že podozrivý muž mal červené auto. "" doplnila.Vyšetrovateľ podozrivého obvinil zo zločinu sexuálneho násilia a podal návrh na vzatie do väzby. Obvinenému mužovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.S vyšetrovaním zločinu naďalej polícia pokračuje, a to vykonávaním procesných úkonov. "" zdôraznila žilinská krajská policajná hovorkyňa.Počas vyšetrovania tohto skutku vyšla najavo aj informácia, že školáčka telefonovala na linku 158, kde mala uviesť, čo sa jej stalo, pričom operátor jej prvému oznámeniu neprikladal náležitý význam. "" dodala Balogová.