Obyvatelia Burundi hlasujú v referende o predĺžení vlády prezidenta

Bujumbura 17. mája (TASR) - V stredoafrickom štáte Burundi sa vo štvrtok koná referendum o zmenách ústavy, ktoré majú umožniť dlhoročnému prezidentovi Pierrovi Nkurunzizovi, aby zotrval pri moci až do roku 2034.Pozorovatelia sa obávajú, že plebiscit by mohol prehĺbiť politickú krízu, ktorá v Burundi trvá od roku 2015, keď sa prezident napriek silnému odporu časti obyvateľstva rozhodol uchádzať o tretí prezidentský mandát. Pri násilnostiach odvtedy zahynulo už približne 1200 ľudí a ďalšie státisíce utiekli do susedných krajín, píše agentúra AP.K hlasovacím urnám môže vo štvrtok pristúpiť zhruba päť miliónov voličov. V hlavnom meste Bujumbura stáli od rána pred volebnými miestnosťami dlhé rady voličov a na uliciach boli rozmiestnení príslušníci bezpečnostných síl. Termín zverejnenia výsledkov nie je známy.Burundské úrady už vopred vyvíjali nátlak na voličov, aby sa na plebiscite zúčastnili. Organizácie monitorujúce dodržiavanie ľudských práv hlásili aj represie voči odporcom referenda. Výzvy na bojkot hlasovania boli prezidentským dekrétom kvalifikované ako trestný čin.Na základe navrhovaných ústavných zmien sa má prezidentský mandát predĺžiť z piatich na sedem rokov. Prezident Nkurunziza (54) bude môcť v prípade schválenia zmien voličmi zotrvať v úrade ešte dve funkčné obdobia aj po roku 2020, keď mu vyprší súčasný mandát.OSN i západné krajiny varovali, že sporné referendum môže v krajine spôsobiť ďalší výbuch násilia. Opozícia označuje prezidenta za diktátora a tvrdí, že celé hlasovanie bude zmanipulované v jeho prospech. Nkurunziza, ktorý sa ostentatívne hlási ku kresťanstvu, počas kampane pohrozil, že všetci odporcovia referenda budú čeliť Božej odplate.