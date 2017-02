Obyvatelia Hlohovca budú za vodu platiť menej

Hlohovec, ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Hlohovec 2. februára (TASR) – Nasledujúce viac ako štyri roky budú platiť obyvatelia Hlohovca i jeho miestnej časti Šulekovo nižšie platby za dodávku pitnej vody. Rozhodnutie o nových cenách vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví koncom januára s platnosťou do 31. decembra 2021. Primátor mesta Miroslav Kollár o tom dnes informoval na zasadnutí mestského zastupiteľstva.Keďže systém výpočtu výšky platby je zložitejší oproti predchádzajúcim rokom, Kollár ako príklad uviedol platby trojčlennej rodiny, ktorá by takto za rok mala zaplatiť zhruba o 24 eur menej. Podľa výmeru je pre odberateľov určená maximálna fixná zložka ceny podľa tarifných skupín v rozmedzí od 10 do 450 eur, maximálna variabilná zložka ceny je 0,7475 eura za m3, obe bez DPH. V prípade ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je fixná zložka od 7 do 317 eur a variabilná 0,6102 eura za m3, bez DPH. Pokles ceny nastal podľa Kollára lacnejším nákupom vody od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.Hlohovčanov vodou zásobujú Vodárenské a technické služby, s.r.o., ktorých stopercentným vlastníkom je mesto Hlohovec. Spoločnosť prevádzkuje vodovodnú sieť v dĺžke 58.398 metrov a vodovodné prípojky v dĺžke 26.145 metrov. Verejná kanalizácia má dĺžku 66.951 metrov a dĺžka prípojok je 16.307 metrov.