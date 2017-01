Obyvatelia hornej Oravy sa obávajú dopravného kolapsu

Ilustračná snímka Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižná 25. januára (TASR) - Obyvatelia hornej Oravy sa obávajú ďalšieho kolapsu dopravy. Po tom, čo v roku 2015 úplne znemožnilo premávku po frekventovanej hlavnej ceste I/59 nevyhnutné uzavretie vážne poškodeného mosta v Podbieli, hrozí v súčasnosti rovnaká situácia v susednej Nižnej. Na nevyhovujúci stav mosta ponad rieku Oravu upozorňujú tabule, vodičom odporúčajú dodržiavať určené minimálne vzdialenosti medzi vozidlami.povedal pre TASR starosta Nižnej Jaroslav Rosina. Tiež vyjadril obavu, ako zareaguje mostná konštrukcia na zmenu počasia a jarné oteplenie.Slovenská správa ciest (SSC) rokovala o postupe prípravy rekonštrukcie mosta v Nižnej so zástupcami Žilinskej univerzity a s projektantom. Kým sa práce nezačnú, prijala SSC opatrenia, ktorými chce zabezpečiť, aby sa súčasný technický stav mostnej konštrukcie nezhoršoval. Týmto opatrením je aj osadenie dopravnej značky. "uviedla hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová s tým, že klasifikácia mosta sa zmenila z piateho stupňa na siedmy, teda havarijný.Veľký význam čo najskoršej rekonštrukcie zdôraznil aj splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty Igor Janckulík. "" skonštatoval. SSC takisto pripúšťa, že ku komplexným rekonštrukčným opatreniam treba pristúpiť v čo najkratšom čase.Poškodený most minimálne raz do týždňa kontrolujú odborníci. Podľa Hromcovej sa jeho stav k dnešnému dňu nezhoršil. V týchto dňoch správca čaká na projektovú dokumentáciu od dodávateľa. Hotová má byť do konca marca. "" dodala hovorkyňa SSC.Podbielsky most na ceste I/59 úplne uzatvorili v septembri 2015 po tom, ako SSC na základe obhliadky statika zistila, že je v havarijnom stave. Následne na pôvodnom moste vybudovali malú mostnú konštrukciu, ktorá slúžila do 14. decembra 2015. Od nasledujúceho dňa spustili premávku na náhradnom mostnom premostení, ktoré slúžilo pre osobné aj nákladné motorové vozidlá. Traumatizujúcu situáciu miestnych obyvateľov ukončilo v júli 2016 po desiatich mesiacoch otvorenie zrekonštruovaného mosta.