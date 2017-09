Obyvatelia karibských ostrovov sa pripravujú na príchod hurikánu Irma

Obyvatelia Karibiku sa pred príchodom hurikánu Irma zásobujú potravinami. 5. september Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. septembra (TASR) - Obyvatelia Záveterných ostrovov v severovýchodnej časti Karibiku zavŕšili posledné prípravy na príchod hurikánu Irma, jedného z najsilnejších hurikánov v tejto oblasti za posledné desaťročia. Irma by mala ostrovy zasiahnuť v priebehu dnešného dňa.Hurikán, ktorý ešte v utorok dosiahol najvyššiu piatu kategóriu, sprevádza vietor s rýchlosťou do 295 kilometrov za hodinu. Tamojšie úrady podľa spravodajskej stanice BBC varujú, že jeho následky by mohli byť "katastrofálne".Irma by sa mala následne prehnať aj cez Portoriko a Dominikánsku republiku. Americký prezident Donald Trump vyhlásil stav ohrozenia v Portoriku, na Panenských ostrovoch a na celom území štátu Florida.Na ostrove Key West v štáte Florida vyhlásili povinnú evakuáciu. Tá sa dotkne dovolenkárov aj obyvateľov, pričom pozastavená bude aj prevádzka tamojšieho medzinárodného letiska.Na Záveterných ostrovoch, ku ktorým patria ostrovy Antigua, Barbuda či Anguilla, sa očakávajú prívalové vlny, dažde a život ohrozujúci vietor.Evakuácia sa dotkla aj šiestich južných Bahamských ostrovov, keďže tamojšie úrady podľa slov bahamského premiéra Huberta Minnisa nebudú schopné pomôcť nikomu, kto uviazne v búrke a "potenciálne katastrofálnom" vetre. Minnis dodal, že tamojší obyvatelia budú ešte dnes - v rámci doposiaľ najväčšej evakuácie na Bahamách - letecky premiestnení do mesta Nassau na ostrove New Providence.V Atlantickom oceáne sa zároveň medzičasom sformovala ďalšia tropická búrka José, ktorá by v priebehu tohto týždňa mohla zosilnieť aj na hurikán.