Obyvatelia Kraľovian žijú v zimných mesiacoch bez slnka

Pltnícke tradície si v obci pripomínajú aspoň kultúrnym podujatím

Obyvatelia žijú v zimných mesiacoch bez priameho slnka

Obyvatelia túžobne očakávajú dobudovanie severnej diaľnice D1

Kraľovany 1. júla (TASR) - Dolnooravská obec Kraľovany je známa svojou osobitou polohou. Síce predstavuje vstupnú bránu do oravského regiónu, no leží mimo prirodzenej oblasti Oravy, medzi pohoriami Malej a Veľkej Fatry. Vznikla ešte v 14. storočí na významnej obchodnej križovatke Oravy, Liptova a Turca. Prvá písomná zmienka o už jestvujúcej osade pochádza z roku 1363.povedal pre TASR starosta Miloš Had.Obyvatelia obce boli neustále ohrozovaní živelnými pohromami. Niekoľkokrát zažili ničivé povodne, ktoré im spôsobili veľké škody. Problémy mali aj v zimnom období s ľadovými povodňami.ozrejmil starosta.Kraľovany vo svojej histórii zažili veľký rozmach a počet obyvateľov vzhľadom na pribúdajúce voľné pracovné miesta, ktoré so sebou vo významnej miere priniesla industrializácia, v priebehu desaťročí neustále stúpal. Bola to dôležitá križovatka vodných, železničných aj vicinálnych ciest.dodal Had.Spomienkou na celé stáročia trvajúcej pltníckej tradície v okolí obce Kraľovany ležiacej na sútoku Oravy a Váhu sú dnes už len dvaja pltníci v erbe samosprávy.povedal starosta Kraľovian v okrese Dolný Kubín Miloš Had.Spustiť plť na vodu nie je v Kraľovanoch jednoduché. V súčasnosti je to totiž pre nižšiu hladinu rieky Orava problém.vysvetlil Had.Oravci sa v minulosti živili najmä pltníctvom, rybolovom či prácou s drevom. Oravskí obyvatelia zvážali na pltiach hlavne drevo, ale aj rôzny iný tovar práve do Kraľovian, kde sa nachádzala hlavná pltnica oravských pltí a tiež tu prebiehala prekládka tovarov na plavbu po Váhu.Dolnooravská obec Kraľovany je slovenským unikátom. V zimných mesiacoch sú jej obyvatelia bez priameho slnečného svetla. Lúčom slnka totiž bráni preniknúť do doliny vysoký kopec Kraľovianska kopa. S podobným problémom sa borí aj nórska dedina Rjukan.Slnko prestáva nad Kraľovanmi svietiť v závere novembra a ukáže sa vždy až v druhej polovici januára, aj to len v niektorých lokalitách a na niekoľko minút denne.povedal pre TASR starosta Kraľovian Miloš Had.vysvetlil Had s tým, že okrem Nórska sa dedina s obdobným problémom nachádza aj v Taliansku.Slováci by vďačne privítali rady, ako sa s nezvyčajným prírodným úkazom vyrovnať. V nórskej obci, ktorá leží v hlbokom údolí, si s ním poradili po svojom. Na vrch oproti slnku umiestnili veľké zrkadlá, ktoré odrážajú slnečné lúče priamo k obyvateľomdoplnil starosta Kraľovian.Už od nepamäti sú Kraľovany v Dolnokubínskom okrese mimoriadne dôležitým dopravným uzlom pre cestnú aj železničnú dopravu. Starosta Miloš Had vidí budúcnosť rozvoja regiónu v modernizácii železničnej trate a dobudovaní severnej diaľnice D1.Vyústením snahy najjužnejšej oravskej obce v nedávnej minulosti mala byť zastávka pre úplne všetky rýchliky a expresné vlaky. Mnoho ľudí z oravského regiónu denne dochádza za prácou a štúdiom, najviac by im preto pomohlo, keby všetky vnútroštátne a medzinárodne rýchliky stáli na stanici v Kraľovanoch.skonštatoval Had.Život by obyvateľom obce zjednodušila aj výstavba diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová. Hlavný cestný ťah medzi Žilinou a Ružomberkom je totiž v súčasnosti mimoriadne vyťažený. Denne po ceste I/18 v tomto úseku prejdú desaťtisíce áut. Starostu Kraľovian preto potešili správy, že trasovanie D1 je už jasné. Stavať sa bude tunel Korbeľka a Havran. "Výstavba diaľnice by mala priniesť ťarchu čo najmenšiemu počtu obcí. Tento variant je z nášho pohľadu vyhovujúci," doplnil.Údolný variant diaľnice by podľa neho poškodil územia na južnom okraji obce a zmaril by všetky rozvojové plány v oblasti osady Rieka, kde sa nachádza turisticky vyhľadávané jazero aj krasová oblasť s množstvom jaskýň.ozrejmil Had.