Obyvatelia L. Lúžnej a L. Osady zostanú počas odstávky bez elektriny

Liptovská Lúžna 14. júla (TASR) - Približne 1700 domácností v Liptovskej Osade a Liptovskej Lúžnej v Ružomberskom okrese zostane v stredu 19. júla niekoľko hodín bez dodávky elektriny. Vo štvrtok (20.7.) tu bude odpojených 1100 domácností. Stredoslovenská energetika – Distribúcia (SSE-D) totiž v týchto obciach vykoná údržbu vedenia vysokého napätia.informoval TASR hovorca SSE-D v Žiline Miroslav Gejdoš.Elektrikári podľa neho opravia, prípadne vymenia slabé miesta vedenia. Aby pritom nedošlo k ich ohrozeniu, vodiče zostanú na nevyhnutný čas bez napätia. V stredu vypnú elektrinu v obidvoch obciach o 8.30 h, práce by mali skončiť najneskôr do 14.30 h, kedy sa obnoví aj dodávka energie. Vo štvrtok budú bez elektriny už len v Liptovskej Lúžnej, a to od 8.15 h do 16.00 h.dodal Gejdoš.