Obyvatelia Lodna sú odrezaní od sveta, búrka poškodila most

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kysucký Lieskovec 2. júna (TASR) – Mohutná zrážková činnosť zapríčinila v sobotu popoludní v Kysuckom Lieskovci, okres Kysucké Nové Mesto, rozsiahle porušenie provizórneho mosta pri miestnej hasičskej zbrojnici. Ten je jedinou spojnicou so susednou obcou Lodno – jej obyvatelia tak zostali prakticky odrezaní od sveta. Na mieste aktuálne zasahuje množstvo profesionálnych i dobrovoľných hasičov, ktorí sa snažia situáciu urýchlene stabilizovať.Krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Jaroslav Kapusniak TASR informoval, že v mieste udalosti zasahujú približne od 14.30 h.uviedol. Následne by podľa jeho slov mala práce na moste prevziať spoločnosť, ktorá ho stavia, aby sa mohol dať do pôvodného stavu.Na mieste sa nachádzajú i hliadky dopravnej a poriadkovej polície.skonštatovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.Starostka Kysuckého Lieskovca Magdaléna Trubanová odhaduje, že lokalitu by mohli znova sprejazdniť do troch hodín. „zhodnotila aktuálnu situáciu.