Obyvatelia trenčianskeho kraja rozhodnú o výbere projektu pre región

Trenčiansky hrad. Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 2. mája (TASR) – Druhý ročník participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vstupuje po verejnom zvažovaní v okresných mestách do finálnej fázy. Verejnosť môže od začiatku mája do 15. mája internetovým hlasovaním rozhodnúť, ktoré projekty TSK podporí.Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, od januára do marca tohto roku prišlo na Úrad TSK 80 projektov z oblasti kultúry, športu, voľnočasových aktivít či zlepšenia dopravnej situácie a životného prostredia v kraji.uviedol Plánek.Keďže v niektorých okresoch podľa neho presahuje výška požadovanej podpory alokované prostriedky pre každý okres vo výške 11.000 eur, hlasy verejnosti rozhodnú, ktoré projekty budú napokon v prospech obyvateľov kraja skutočne zrealizované s finančnou podporou TSK. Hlasovanie na webovom sídle TSK potrvá do polovice mája.