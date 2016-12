Obyvatelia Ulanbátaru protestovali proti nedostatočnému boju so smogom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ulanbátar 26. decembra (TASR) - Stovky ľudí sa dnes zišli v mongolskom Ulanbátare, aby svojím protestom vyjadrili nespokojnosť s nedostatočnými vládnymi opatreniami v boji so znečistením ovzdušia v meste. Demonštrantom v ich akcii nezabránilo ani to, že v Ulanbátare dnes namerali 20-stupňový mráz.Agentúra AP s odvolaním sa na Detský fond OSN (UNICEF) informovala, že deti do veku piatich rokov žijúce v Ulanbátare sú ohrozené chronickými respiračnými chorobami, a to v dôsledku smogu, ktorý sa vytvára v zime v niektorých mestských štvrtiach. V časti domov totiž nie je ústredné kúrenie a mnohí ľudia kúria vo svojich peciach aj plastmi. Časť smogu v Ulanbátare majú na svedomí i kočovníci bývajúci počas zimy na predmestiach v tradičných jurtách.V reakcii na dnešné protesty demonštrantov ministerstvo životného prostredia vydalo vyhlásenie, v ktorom informovalo, že v rokoch 2011-15 vláda vyčlenila na boj so smogom viac ako 37 miliónov dolárov. Zahraniční darcovia na tento účel prispeli sumou 47 miliónov dolárov.